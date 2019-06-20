Соболев: хорошо, что «Крылья Советов» начинают сезон двумя домашними матчами

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, который вернулся в самарскую команду после аренды в «Енисее», рассказал об эмоциях от возвращения в волжский клуб.
«Эмоции от возвращения в Самару только положительные. Я вернулся в свою родную команду, всех ребят был рад видеть. Уже часов с трёх дня ждал, чтобы скорее началась тренировка, чтобы начать подготовку к сезону. Цели в новом сезоне? Закрепиться в составе, играть и приносить пользу команде. Остальное придёт само.
Первая игра с ЦСКА. В прошлом году мы тоже с ними начинали. Сразу проверим себя, потому что соперник серьёзный. «Арсенал» во втором туре – тоже хорошая команда. Я думаю, многое будет зависеть от первых двух игр. Хорошо, что мы начинаем чемпионат двумя домашними матчами», — цитирует Соболева пресс-служба «Крыльев Советов».
- 20 июня 2019
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