Рамос — Луису Энрике: каждая победа сборной Испании также будет и вашей, мистер

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил поддержку Луису Энрике, который покинул пост главного тренера сборной Испании.

«Каждая победа сборной Испании также будет и вашей, мистер. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку», — написал Рамос в своём «твиттере».

По словам Энрике, он ушёл в отставку, так как по причинам личного характера не мог полноценно выполнять свои обязанности.

Новым главным тренером сборной Испании стал Роберт Морено, который ранее был ассистентом Луиса Энрике. 41-летний Морено ранее уже руководил испанской сборной в нескольких матчах, когда Энрике отсутствовал.

В отборочном турнире Евро-2020 сборная Испании лидирует в группе F, набрав 12 очков в 4 матчах. Следующий официальный матч испанская национальная команда проведёт 5 сентября с Румынией на чужом поле.