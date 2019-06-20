Рамос — Луису Энрике: каждая победа сборной Испании также будет и вашей, мистер

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил поддержку Луису Энрике, который покинул пост главного тренера сборной Испании.
«Каждая победа сборной Испании также будет и вашей, мистер. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку», — написал Рамос в своём «твиттере».
По словам Энрике, он ушёл в отставку, так как по причинам личного характера не мог полноценно выполнять свои обязанности.
Новым главным тренером сборной Испании стал Роберт Морено, который ранее был ассистентом Луиса Энрике. 41-летний Морено ранее уже руководил испанской сборной в нескольких матчах, когда Энрике отсутствовал.
В отборочном турнире Евро-2020 сборная Испании лидирует в группе F, набрав 12 очков в 4 матчах. Следующий официальный матч испанская национальная команда проведёт 5 сентября с Румынией на чужом поле.
- 20 июня 2019
-
13:42
-
13:38
-
13:19
-
13:06
-
13:06
-
12:51
-
12:41
-
12:25
-
12:19
-
12:13
-
11:59
-
11:50
-
11:46
-
11:41
-
11:31
-
11:25
-
11:11
-
10:58
-
10:44
-
10:44
-
10:22
-
10:11
-
10:10
-
10:03
-
09:46
-
09:43
-
09:30
-
09:29
-
09:27
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:52
-
08:40
-
08:25