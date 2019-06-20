Как вам идея Федуна в 2023 году передать контроль над «Спартаком» болельщикам?

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Чемпионату» заявил, что к 2023 году клубом должны владеть его болельщики. В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос «Как вам идея Леонида Федуна в 2023 году передать контроль над „Спартаком“ болельщикам?».

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

«После долгих раздумий я принял следующее решение: в 2023 году, когда мы завершим все инфраструктурные перестройки и, надеюсь, поищем новые источники для реального самофинансирования «Спартака», которые не будут зависеть от акционеров, клуб окажется готов к самостоятельному плаванию. И сегодня мой тезис заключается в том, что «Спартаком» должны владеть его болельщики», — заявил Федун.