ФИФА рассматривает варианты замены места проведения чемпионата мира—2022

Чемпионат мира 2022 года может пройти не в Катаре, как это было решено ранее. Выборы страны-хозяйки мирового первенства по футболу 2022 года прошли 2 декабря 2010 года в Цюрихе.



Как сообщает TNTSports, из-за коррупционного скандала с выбором страны-хозяйки мирового первенства ФИФА может в срочном порядке перенести проведение мирового первенства в другую страну. Издание отмечает, что в настоящее время ФИФА проводит секретные встречи для поиска страны, которая готова принять чемпионат.



Напомним, что на право принимать чемпионат мира в 2022 году помимо Катара претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.



Недавно стало известно, что экс-президента УЕФА Мишеля Платини взяли под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022. После допроса француз был отпущен.