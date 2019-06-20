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ФИФА рассматривает варианты замены места проведения чемпионата мира—2022

ФИФА рассматривает варианты замены места проведения чемпионата мира—2022
Футбол 0

Чемпионат мира 2022 года может пройти не в Катаре, как это было решено ранее. Выборы страны-хозяйки мирового первенства по футболу 2022 года прошли 2 декабря 2010 года в Цюрихе.

Как сообщает TNTSports, из-за коррупционного скандала с выбором страны-хозяйки мирового первенства ФИФА может в срочном порядке перенести проведение мирового первенства в другую страну. Издание отмечает, что в настоящее время ФИФА проводит секретные встречи для поиска страны, которая готова принять чемпионат.

Напомним, что на право принимать чемпионат мира в 2022 году помимо Катара претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Недавно стало известно, что экс-президента УЕФА Мишеля Платини взяли под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022. После допроса француз был отпущен.

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