«Ювентус» интересуется защитником «Реала» Эрнандесом

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к защитнику мадридского «Реала» Тео Эрнандесу, утверждает AS.
По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Изначально «Ювентус» интересовался 30-летним защитником «Реала» Марсело, но теперь переключил внимание на более молодого игрока. «Реал» может согласиться на продажу игрока за € 30 млн.
Эрнандес перешёл в «Реал» летом 2017 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 24 млн. В минувшем сезоне 21-летний футболист выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад». В составе клуба он принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «Реалом» действует до лета 2023 года.
- 20 июня 2019
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