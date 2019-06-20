Стал известен новый главный тренер сборной Беларуси

Белорусская федерация футбола объявила, что Михаил Мархель был назначен на пост главного тренера национальной команды. Тренерскую карьеру специалист начал в 1997 году. За время профессиональной деятельности четырежды выводил сборные страны (U17, U19) в элитные раунды чемпионатов Европы.
В 2011 году, будучи ассистентом главного тренера молодёжной сборной республики, помог команде U21 завоевать бронзовые награды чемпионата Европы. В 2012 году в качестве ассистента главного тренера олимпийской сборной готовил команду и выступал с ней на Олимпиаде в Лондоне.
Обладатель лицензии «Pro» УЕФА, Мархель с 2012 года неизменно вовлечён в руководство юношеской сборной страны. В 2019 году был назначен рулевым молодёжной сборной Беларуси, во главе которой стартовал с победы 10:0 над Гибралтаром — крупнейшей за всю историю официальных международных выступлений белорусских команд на международной арене.
- 20 июня 2019
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