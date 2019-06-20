Бакаев, Зобнин и другие игроки «Спартака» прошли медобследование. Главные фото
Сегодня, 20 июня, в Москве игроки «Спартака» прошли медобследование с целью подготовки к сборам и новому сезону.
На медосмотр прибыли вратарь Александр Максименко, защитник Георгий Джикия, полузащитники Наиль Умяров, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев и Александр Ломовицкий.
В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков. Благодаря этому красно-белые завоевали путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. При этом «Спартак» вылетел в 1/4 финала Кубка России, а также не сумел преодолеть групповой раунд Лиги Европы.
Лучшие фото с медобследования игроков «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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