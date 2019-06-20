«Аякс» объявил о продлении контракта с тен Хагом

«Аякс» продлил контракт с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Об этом сообщает официальный сайт амстердамского клуба.

Новое соглашение между специалистом и голландским клубом будет действовать до лета 2022 года.

49-летний тен Хаг возглавил «Аякс» в декабре 2017 года, сменив на посту главного тренера Марсела Кейзера. В минувшем сезоне клуб под руководством тен Хага впервые за последние пять лет стал победителем голландской Эредивизии. Также «Аякс» стал обладателем Кубка Нидерландов. Кроме того амстердамский клуб успешно выступил в Лиге чемпионов, добравшись до стадии 1/2 финала. Амстердамцы прошли три отборочных раунда, затем преодолели групповой этап, после чего прошли «Реал» и «Ювентус» в плей-офф. В полуфинале «Аякс» проиграл «Тоттенхэм Хотспур» только из-за правила выездного гола (1:0 — в гостях, 2:3 — дома).