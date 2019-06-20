«Атлетико» договорился с «Реалом» о переходе М. Льоренте
«Атлетико» и «Реал» достигли соглашения о переходе Маркоса Льоренте. После того как полузащитник пройдёт полный медицинский осмотр, он заключит контракт с «матрасниками» на пять сезонов. Об этом сообщил официальный сайт «Атлетико».
В «Реал» Льоренте перешёл в 2008 году. В сезоне -2014/15 он дебютировал за вторую команду «Королевского клуба» — «Кастилью» и провёл за неё 25 встреч. Дебют за «Реал» в Примере состоялся 17 октября 2015 года в матче с «Леванте».
Был заявлен на матч за Суперкубок УЕФА с «Севильей», который состоялся 9 августа 2016 года, где «Королевский клуб» завоевал очередной трофей. В августе 2016 года «Алавес» арендовал полузащитника на один сезон.
- 20 июня 2019
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