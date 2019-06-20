Минимальная стоимость билета на Суперкубок России составляет 800 рублей

Российская Премьер-Лига объявила о старте продаж билетов на матч за Суперкубок России—2019. В этой встрече 6 июля встретятся чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Локомотив». Эта игра пройдёт на «ВТБ Арене».

Стоимость билетов на трибуны А и С от 1200 до 5000 рублей, стоимость билетов на трибуну D от 800 до 1500 рублей. Стоимость билетов на сектора активной поддержки – 800 рублей, сообщает официальный сайт Премьер-Лиги.



Билеты на нижний сектор трибуны B смогут приобрести болельщики «Зенита» — владельцы сезонных абонементов категории «Фанатский» в клиентском офисе клуба. Билеты на нижний сектор трибуны D смогут приобрести болельщики «Локомотива» в кассах «РЖД-Арены».