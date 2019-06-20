Зинченко: трудно рассказать, насколько рад заключению контракта с «Ман Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.
«Трудно рассказать, насколько я рад заключению контракта. Этот клуб предоставляет игрокам всё, что им нужно для развития. Это честь для меня остаться в клубе ещё на пять лет. Этот сезон показал, что мы созданы для успеха. Было великолепно играть в таком историческом сезоне, я никогда это не забуду. Сейчас я полностью сосредоточен на следующих сезонах. Знаю, что нас ещё ждут хорошие времена», – цитирует украинца пресс-служба «горожан».
Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Уфы». Сумма трансфера составила € 2 млн. В составе английского клуба он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился пятью результативными передачами.
- 20 июня 2019
-
15:11
-
14:52
-
14:42
-
14:35
-
14:26
-
14:16
-
14:08
-
14:00
-
13:51
-
13:42
-
13:38
-
13:19
-
13:06
-
13:06
-
12:51
-
12:41
-
12:25
-
12:19
-
12:13
-
11:59
-
11:50
-
11:46
-
11:41
-
11:31
-
11:25
-
11:11
-
10:58
-
10:44
-
10:44
-
10:22
-
10:11
-
10:10
-
10:03
-
09:46
-
09:43