Зинченко: трудно рассказать, насколько рад заключению контракта с «Ман Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.



«Трудно рассказать, насколько я рад заключению контракта. Этот клуб предоставляет игрокам всё, что им нужно для развития. Это честь для меня остаться в клубе ещё на пять лет. Этот сезон показал, что мы созданы для успеха. Было великолепно играть в таком историческом сезоне, я никогда это не забуду. Сейчас я полностью сосредоточен на следующих сезонах. Знаю, что нас ещё ждут хорошие времена», – цитирует украинца пресс-служба «горожан».

Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Уфы». Сумма трансфера составила € 2 млн. В составе английского клуба он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился пятью результативными передачами.