Минское «Динамо» расторгло контракт с Дьяковым

Минское «Динамо» и российский защитник Виталий Дьяков расторгли контракт по соглашению сторон. В этом сезоне Дьяков принял участие в 14 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.



«Динамо» благодарит Виталия Дьякова за сотрудничество и желает удачи в дальнейшем продолжении карьеры», — говорится на официальном сайте белорусской команды.

Дьяков выступал за «Динамо» с февраля 2019 года. В сезоне-2017/18 российский футболист провёл 11 матчей в турецкой высшей лиге в составе «Сивасспора», забив один гол. Дьяков перешёл в «Сивасспор» из московского «Динамо» в 2017 году. Ранее футболист представлял такие клубы, как «Ростов» и московский «Локомотив», а также выступал на правах аренды в некоторых командах. В 2012 году защитник провёл два матча в составе второй национальной команды России.