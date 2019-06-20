Минское «Динамо» расторгло контракт с Дьяковым

Минское «Динамо» и российский защитник Виталий Дьяков расторгли контракт по соглашению сторон. В этом сезоне Дьяков принял участие в 14 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.
«Динамо» благодарит Виталия Дьякова за сотрудничество и желает удачи в дальнейшем продолжении карьеры», — говорится на официальном сайте белорусской команды.
Дьяков выступал за «Динамо» с февраля 2019 года. В сезоне-2017/18 российский футболист провёл 11 матчей в турецкой высшей лиге в составе «Сивасспора», забив один гол. Дьяков перешёл в «Сивасспор» из московского «Динамо» в 2017 году. Ранее футболист представлял такие клубы, как «Ростов» и московский «Локомотив», а также выступал на правах аренды в некоторых командах. В 2012 году защитник провёл два матча в составе второй национальной команды России.
- 20 июня 2019
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