«Реал» готов заплатить за Неймара € 130 млн, а также отдать Бэйла или Хамеса

Мадридский «Реал» по-прежнему интересуется бразильским нападающим парижского «ПСЖ» Неймаром и готов заплатить за него € 130 млн, а также отдать одного из своих игроков, утверждает AS.
По данным источника, «Королевский клуб» готов использовать в сделке колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса или валлийского нападающего Гарета Бэйла.
Ранее Неймар объявил руководству «ПСЖ», что хочет покинуть клуб. Интерес к футболисту также проявляет его бывший клуб «Барселона».
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Франции, в которых забил 15 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с «ПСЖ» действует до лета 2022 года.
- 20 июня 2019
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