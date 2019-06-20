Геркус назвал ошибкой повышение цен на абонементы «Локомотива»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о повышении стоимости сезонных абонементов на матчи «железнодорожников» в новом сезоне.



«Покупка абонемента — это не просто акт купли-продажи пачки билетов. Для болельщиков это значит намного больше. Это своего рода договор между ним и клубом, обещание, признание в лояльности и доверии. Это очень эмоциональная вещь. Не случайно многие клубы сопровождают продажу абонемента набором сувениров, благодарственными письмами.

Владельцы абонементов — самые лояльные и преданные болельщики, сердце клуба. К ним нужно относиться очень внимательно и предупредительно. Вокруг этого ядра нарастает остальная аудитория. Их нужно беречь и приумножать.

Я всегда старался подходить к вопросу о ценообразовании, исходя из необходимости сохранения и приумножения лояльности. Очень осторожно. Грань между лояльностью и коммерцией в этом вопросе очень тонкая. Поэтому, на мой взгляд, резкое повышение цены на сезонные абонементы — это ошибка», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.