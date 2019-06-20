Кержаков задолжал по алиментам более 15 млн рублей

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков задолжал по алиментам уже более 15 млн рублей, сообщает Федеральная служба судебных приставов. По первому делу об уплате алиментов Кержаков должен заплатить 14,79 млн рублей. По второму делу, которое было возбуждено 6 июня, расторгшему брак Кержакова с его супругой Миланой, долг составляет 623 тыс. рублей.

23 апреля суд постановил, что сын Артемий будет проживать с матерью, и обязал Кержакова выплачивать ей алименты. Также в суде была представлена экспертиза, доказывающая, что наркотических веществ в крови Тюльпановой не обнаружено. Пара не прожила в браке и четырёх лет — между Александром и Миланой начались недомолвки после трагической смерти высокопоставленного отца Миланы — сенатора Вадима Тюльпанова.