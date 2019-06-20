Воспитанник «Зенита» перешёл в «СКА-Хабаровск»

Состав «СКА-Хабаровск» пополнил голкипер Игорь Обухов, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Воспитанник «Зенита» минувший сезон провёл в «Тюмени» из одноимённого города.
Перед сезоном-2012/13 был заявлен за «Зенит» под 83-м номером, однако за основную команду питерцев так и не сыграл. Дебютировал через год в «молодёжке» сине-бело-голубых, где провёл два матча в Юношеской лиге УЕФА. В дальнейшем преимущественно выступал за «Зенит-2», с которым вышел в ФНЛ.
Проведя в сезоне-2016/17 11 матчей за молодёжный «Зенит», перешёл на правах аренды в «Тюмень», за которую отыграл два последующих года. В январе 2018 года был отдан в аренду до конца сезона в тульский «Арсенал», за который провёл 1 матч. Сезон-2018/19 вновь провёл в «Тюмени» на правах аренды.
27 мая 2017 года дебютировал в молодёжной сборной в товарищеской игре против Узбекистана (4:3) — был заменён после перерыва при счёте 3:0.
- 20 июня 2019
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