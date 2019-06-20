«Химки» объявили о переходе украинского полузащитника

Бывший полузащитник «Александрии» Артём Полярус стал футболистом «Химок». Об этом сообщил официальный «твиттер» подмосковной команды.



Клуб из подмосковного одноименного города в завершившемся сезоне финишировал девятым в турнирной таблице ФНЛ.



26-летний Полярус является воспитанником команды «Аметист» из Александрии. За «Александрию» играл с 2011 по 2014 и с 2015 по 2019 год. В сезоне-2014/15 выступал в первой лиге Украины за киевское «Динамо-2». Футболист забил 13 голов и сделал 6 голевых передач в 112 матчах за александрийский клуб.



В 2012 году дебютировал в молодёжной сборной Украины до 21 года. В 2013 году стал финалистом Кубка Содружества, который проходил в Санкт-Петербурге.