Руководство «Манчестер Юнайтед» выделило € 112 млн на летние трансферы
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер получил € 112 млн на усиление команды в летнее трансферное окно, утверждает ESPN.
По данным источника, увеличение суммы возможно только при продаже кого-то из игроков манкунианцев.
В зимнее трансферное окно английский клуб продал полузащитника Маруана Феллайни, а летом расстался с защитником Антонио Валенсией, хавбеком Андером Эррерой и нападающим Джеймсом Уилсоном.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитникам «Лестер Сити» Гарри Магуайру и «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссаке. Впрочем, выделенной суммы, скорее всего, не хватит на приобретение обоих игроков.
Покинуть «МЮ» могут вратарь Давид де Хеа, полузащитник Поль Погба и нападающий Ромелу Лукаку.
«Манчестер Юнайтед» не готов платить «Лестеру» за Магуайра больше £ 40 млн
- 20 июня 2019
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