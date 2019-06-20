Руководство «Манчестер Юнайтед» выделило € 112 млн на летние трансферы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер получил € 112 млн на усиление команды в летнее трансферное окно, утверждает ESPN.

По данным источника, увеличение суммы возможно только при продаже кого-то из игроков манкунианцев.

В зимнее трансферное окно английский клуб продал полузащитника Маруана Феллайни, а летом расстался с защитником Антонио Валенсией, хавбеком Андером Эррерой и нападающим Джеймсом Уилсоном.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитникам «Лестер Сити» Гарри Магуайру и «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссаке. Впрочем, выделенной суммы, скорее всего, не хватит на приобретение обоих игроков.

Покинуть «МЮ» могут вратарь Давид де Хеа, полузащитник Поль Погба и нападающий Ромелу Лукаку.