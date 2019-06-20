Спортивный директор «Ювентуса»: мы любим Погба, но он игрок «Манчестер Юнайтед»
Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился мнением о бывшем полузащитнике команды Поле Погба, ныне выступающем за «Манчестер Юнайтед».
«Погба — игрок «Манчестер Юнайтед». Он провёл много лет с нами. Поль вырос здесь. Мы его любим, но он игрок «МЮ», — приводит слова Паратичи Football Italia.
Ранее сообщалось, что спортивный директор туринцев провёл встречу в Лондоне с представителями «Манчестер Юнайтед», во время которой стороны обсудили возможный трансфер Погба. По информации СМИ, в услугах 26-летнего француза заинтересован также мадридский «Реал».
Поль выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В минувшем сезоне хавбек забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах английской Премьер-лиги.
Погба получит бонус почти £ 4 млн за преданность «Манчестер Юнайтед»
- 20 июня 2019
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