Спортивный директор «Ювентуса»: мы любим Погба, но он игрок «Манчестер Юнайтед»

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился мнением о бывшем полузащитнике команды Поле Погба, ныне выступающем за «Манчестер Юнайтед».

«Погба — игрок «Манчестер Юнайтед». Он провёл много лет с нами. Поль вырос здесь. Мы его любим, но он игрок «МЮ», — приводит слова Паратичи Football Italia.

Ранее сообщалось, что спортивный директор туринцев провёл встречу в Лондоне с представителями «Манчестер Юнайтед», во время которой стороны обсудили возможный трансфер Погба. По информации СМИ, в услугах 26-летнего француза заинтересован также мадридский «Реал».

Поль выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В минувшем сезоне хавбек забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах английской Премьер-лиги.