Физиогномист определила, что сказал Дзюба на прямой линии у Путина
Физиогномист Светлана Филатова распознала слова форварда «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы в адрес блогера Амирана Сардарова, когда тот прорекламировал свою шаурму в эфире «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.
«На лице читается отвращение и презрение. Покачал головой, показывая, что сам никогда бы так не поступил. Что касается слов, то последним словом точно было матерное. Первое «очуметь»? Скорее не очуметь, а более грубое слово», — сказала Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Также «Прямую линию» с президентом России посетили главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов, полузащитник национальной команды Алан Дзагоев и бывший голкипер Владимир Габулов.
Черчесов и спортсмены не смогли задать вопросы Путину на «Прямой линии»
- 20 июня 2019
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