«Анжи» получит лицензию на выступление в ПФЛ

Исполняющий обязанности генерального директора махачкалинского «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что клуб получил одобрение со стороны РФС на участие в Профессиональной футбольной лиге в сезоне-2019/20.
«Одобрили. Нам до 26 июня нужно донести документы с финансовыми гарантиями. Просто физически не удалось сегодня это сделать», — приводит слова Агарагимова «РБК-Спорт».
Исполняющий обязанности генерального директора «Анжи» сказал также, что бюджет клуба на ближайший сезон составит 22 млн рублей. По его словам, контракты сейчас есть у 33 игроков.
Президент махачкалинцев Осман Кадиев заявил, что долги «Анжи» за последние три месяца сократились с 360 млн рублей до 100 млн рублей. При этом задолженность по зарплатам составляет почти 68 млн рублей.
- 20 июня 2019
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