Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Анжи» получит лицензию на выступление в ПФЛ

«Анжи» получит лицензию на выступление в ПФЛ
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Исполняющий обязанности генерального директора махачкалинского «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что клуб получил одобрение со стороны РФС на участие в Профессиональной футбольной лиге в сезоне-2019/20.

«Одобрили. Нам до 26 июня нужно донести документы с финансовыми гарантиями. Просто физически не удалось сегодня это сделать», — приводит слова Агарагимова «РБК-Спорт».

Исполняющий обязанности генерального директора «Анжи» сказал также, что бюджет клуба на ближайший сезон составит 22 млн рублей. По его словам, контракты сейчас есть у 33 игроков.

Президент махачкалинцев Осман Кадиев заявил, что долги «Анжи» за последние три месяца сократились с 360 млн рублей до 100 млн рублей. При этом задолженность по зарплатам составляет почти 68 млн рублей.

Роберто Карлос рассказал, что нужно сделать, чтобы спасти «Анжи»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент