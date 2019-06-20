«Анжи» получит лицензию на выступление в ПФЛ

Исполняющий обязанности генерального директора махачкалинского «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что клуб получил одобрение со стороны РФС на участие в Профессиональной футбольной лиге в сезоне-2019/20.

«Одобрили. Нам до 26 июня нужно донести документы с финансовыми гарантиями. Просто физически не удалось сегодня это сделать», — приводит слова Агарагимова «РБК-Спорт».

Исполняющий обязанности генерального директора «Анжи» сказал также, что бюджет клуба на ближайший сезон составит 22 млн рублей. По его словам, контракты сейчас есть у 33 игроков.

Президент махачкалинцев Осман Кадиев заявил, что долги «Анжи» за последние три месяца сократились с 360 млн рублей до 100 млн рублей. При этом задолженность по зарплатам составляет почти 68 млн рублей.