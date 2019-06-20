В. Денисов — о переходе в «Рубин»: это новый вызов
Защитник «Рубина» Виталий Денисов прокомментировал свой переход в казанский клуб из столичного «Локомотива».
«Это новый шаг, новый вызов. Надеюсь, что адаптация в команде пройдёт быстро. Постараюсь найти общий язык быстро с командой, с тренерами. Как можно быстрее надеюсь приступить к делу.
Конкуренция — это всегда хорошо. Неважно, молодой, опытный… без разницы. Есть главный тренер, он решает, кто будет играть на той или иной позиции. Он главный тренер, у него все карты в руках. Я надеюсь, что в первую очередь моё присутствие в команде принесёт тренеру большую пользу. Для него это тоже большой вызов. Надеюсь помочь ему в этом. Постараться принести максимум пользы», — приводит слова Денисова пресс-служба «Рубина».
«Рубин» объявил о переходе Виталия Денисова
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