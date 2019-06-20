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Тульский «Арсенал» потерпел разгром в товарищеском матче с курским «Авангардом»

Тульский «Арсенал» потерпел разгром в товарищеском матче с курским «Авангардом»
Футбол / РПЛ 0

Тульский «Арсенал» потерпел поражение в товарищеском матче с курским «Авангардом». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий Артём Федчук, отличившийся на 16-й минуте. До перерыва преимущество клуба из Курска увеличили защитник Кирилл Гоцук и хавбек Хачим Машуков. На 73-й минуте ещё один мяч в ворота «оружейников» забил форвард Роман Минаев.

«Арсенал» завершил сезон-2018/19 на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующей кампании тульская команда примет участие в Лиге Европы. «Авангард» в завершившемся сезоне финишировал восьмым в Футбольной национальной лиге.

Посмотреть список трансферов клубов РПЛ можно на «Чемпионате».

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