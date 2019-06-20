Агент: «Спартак» сделал предложение по Бруме
Катио Бальде, агент полузащитника «РБ Лейпциг» Арминду Брумы, сообщил, что сразу три клуба сделали предложение по его клиенту. В их числе оказался и московский «Спартак».
«Московский „Спартак“ уже сделал предложение, также предложения сделали ПСВ и «Порту», — приводит слова Брумы A Bola со ссылкой на SportTV.
Брума перешёл в «РБ Лейпциг» летом 2017 года из «Галатасарая». Сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне 24-летний португалец принял участие в 14 матчах немецкого национального чемпионата (6 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с немецким клубом действует до лета 2022 года.
«Спартак» интересуется хавбеком «РБ Лейпциг» Брумой
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