«Рубин» проиграл «Нефтехимику» в товарищеском матче
Казанский «Рубин» на клубной базе в Соцгороде провёл товарищеский матч с «Нефтехимиком». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Нижнекамска.
Автором первого мяча стал полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров, отличившийся на 21-й минуте. До перерыва счёт сравнял хавбек «Нефтехимика» Денис Макаров. На 74-й минуте полузащитник Павел Шадрин вывел вперёд команду из Нижнекамска.
«Рубин» завершил сезон-2018/19 на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Нефтехимик» стал победителем группы «Урал-Приволжье» в Профессиональной футбольной лиге. В следующей кампании нижнекамская команда будет выступать в Футбольной национальной лиге.
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- 20 июня 2019
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