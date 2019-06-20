«ПСЖ» открыл академию в Москве

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил об открытии первой академии клуба на территории России.

С сентября 2019 года футбольная школа «ПСЖ» начнёт проводить тренировки по 2–4 раза в неделю для детей в возрасте от 3 до 15 лет в спорткомплексе «Лужники» в Москве.

Техническим директором академии «Пари Сен-Жермен» в России назначен Микаэль Годрийе. Ранее специалист работал с юношескими командами действующих чемпионов Франции.

Предстоящей осенью «ПСЖ» также организует лагерь в Сочи для начинающих футболистов.

В сезоне-2018/19 «Пари Сен-Жермен» занял первое место во французской Лиге 1 и завоевал Суперкубок Франции. Команда Томаса Тухеля также дошла до финала Кубка страны, четвертьфинала Кубка лиги и 1/8 финала Лиги чемпионов.