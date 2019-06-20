«ПСЖ» открыл академию в Москве
«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил об открытии первой академии клуба на территории России.
С сентября 2019 года футбольная школа «ПСЖ» начнёт проводить тренировки по 2–4 раза в неделю для детей в возрасте от 3 до 15 лет в спорткомплексе «Лужники» в Москве.
Техническим директором академии «Пари Сен-Жермен» в России назначен Микаэль Годрийе. Ранее специалист работал с юношескими командами действующих чемпионов Франции.
Предстоящей осенью «ПСЖ» также организует лагерь в Сочи для начинающих футболистов.
В сезоне-2018/19 «Пари Сен-Жермен» занял первое место во французской Лиге 1 и завоевал Суперкубок Франции. Команда Томаса Тухеля также дошла до финала Кубка страны, четвертьфинала Кубка лиги и 1/8 финала Лиги чемпионов.
Гид по главным трансферным сагам лета. Неймар, Гризманн и Погба
Сериалы, которые мы будем смотреть ближайший месяц.
- 20 июня 2019
-
21:15
-
20:55
-
20:42
-
20:31
-
20:21Боккетти может перейти в «Ростов» Эксклюзив
-
20:06
-
19:55
-
19:46
-
19:42
-
19:33
-
19:24
-
19:16
-
19:00
-
18:52
-
18:41
-
18:37
-
18:22
-
18:10
-
17:53
-
17:49
-
17:34
-
17:22
-
17:06
-
16:51
-
16:50
-
16:39
-
16:28
-
16:21
-
16:11
-
16:02
-
15:54
-
15:52
-
15:27
-
15:25
-
15:18
Партнерский контент