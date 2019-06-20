«Торино» выкупил Бонифаци за € 11 млн, которого вчера продал СПАЛ за € 10 млн
Сегодня, 20 июня, «Торино» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника СПАЛ Кевина Бонифаци.
Как сообщает Toro News, туринский клуб воспользовался правом обратного выкупа контракта 23-летнего игрока. Трансфер 23-летнего игрока обошёлся бордовым в € 11 млн. Примечательно, что только вчера СПАЛ приобрёл Бонифаци у «Торино» за € 10 млн. Клуб из города Феррара воспользовался возможностью выкупа контракта игрока после истечения срока его аренды.
В минувшем сезоне в составе СПАЛ Бонифаци провёл 28 матчей. На счету защитника два забитых мяча. Ранее он также сдавался «Торино» в аренду в «Беневенто» и «Часертану». За молодёжную сборную Италии футболист сыграл семь матчей, результативными действиями в этих играх он не отметился.
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