Месси вышел на 2-е место в списке действующих бомбардиров сборных, 1-й — Роналду

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вышел на второе место по количеству забитых мячей в составе национальных команд среди действующих игроков. Об этом сообщает ESPN FC в «Твиттере».
Гол капитана бело-голубых в игре группового этапа Кубка Америки в ворота Парагвая стал для него 68-м за сборную. Он сравнялся с показателем 34-летнего нападающего национальной команды Индии Сунила Чхетри. Больше на своём счету среди действующих игроков имеет только португалец Криштиану Роналду. В 157 играх за сборную он забил 88 мячей. Месси 68 голов забил в 132 играх за национальную команду.
Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. В её составе он трижды выходил в финал Кубка Америки и один раз — в финал чемпионата мира. Во всех случаях его команда проигрывала.
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