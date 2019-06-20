Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шаронов: «Рубин» пока укомплектован только на 30 процентов

Шаронов: «Рубин» пока укомплектован только на 30 процентов
Футбол / РПЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Рубина» Роман Шаронов подвёл итоги товарищеского матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (1:2).

«Мы работаем всего неделю вместе. Естественно, команда ещё не укомплектована. Сейчас, наверное, укомплектована только процентов на 30. Некоторые игроки ещё не вернулись из сборных. По этой игре мы смотрели, как игроки оценивали информацию, которую мы им дали в течение этого короткого периода. Не более», — приводит слова Шаронова пресс-служба казанцев.

«Рубин» завершил сезон-2018/19 на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Нефтехимик» стал победителем группы «Урал-Приволжье» в Профессиональной футбольной лиге. В следующей кампании команда из Нижнекамска будет выступать в Футбольной национальной лиге.

«Рубин» продолжают разбирать, «Динамо» активно меняется. Важные трансферы недели
Все переходы в РПЛ.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент