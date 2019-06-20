Шаронов: «Рубин» пока укомплектован только на 30 процентов

Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Рубина» Роман Шаронов подвёл итоги товарищеского матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (1:2).

«Мы работаем всего неделю вместе. Естественно, команда ещё не укомплектована. Сейчас, наверное, укомплектована только процентов на 30. Некоторые игроки ещё не вернулись из сборных. По этой игре мы смотрели, как игроки оценивали информацию, которую мы им дали в течение этого короткого периода. Не более», — приводит слова Шаронова пресс-служба казанцев.

«Рубин» завершил сезон-2018/19 на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Нефтехимик» стал победителем группы «Урал-Приволжье» в Профессиональной футбольной лиге. В следующей кампании команда из Нижнекамска будет выступать в Футбольной национальной лиге.