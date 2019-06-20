Источник: Неймар никогда не был счастлив в «ПСЖ» и считает его маленьким клубом

Один из людей, близких к нападающему «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймару, рассказал, почему 27-летний игрок хочет покинуть французский клуб.

«Неймар никогда не был счастлив в Париже. Его радость в «городе любви» длилась всего несколько недель. Он не переставал сравнивать «ПСЖ» с «Барселоной», — приводит слова источника Sport.es.

Человек из окружения Неймара сообщил также, что бразилец считает «ПСЖ» маленьким клубом, который только выглядит как большой.

По словам источника, нападающий уже после первого сезона во Франции решил, что хочет уйти. Тогда он сказал отцу: «Верни меня в «Барселону».

Неймар считает, что его этап карьеры в «ПСЖ» подошёл к концу. Он уже сообщил руководству парижан о желании перейти в стан сине-гранатовых.