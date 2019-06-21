«Спартак» готов предложить Бруме € 2 млн в год

По информации «Чемпионата», «Спартак» готов предложить полузащитнику «РБ Лейпциг» Арминду Бруме контракт с зарплатой € 2 млн в год.
Одним из основных препятствий на пути к осуществлению сделки являются вопросы по здоровью 24-летнего футболиста. Португалец ещё во время выступления за «Галатасарай» пропустил значительную часть сезона-2013/14 из-за разрыва крестообразной связки. Если угрозы рецидива травмы у игрока не будет выявлено, с большой долей вероятности московский клуб его подпишет.
«Спартак» предлагает за Бруму не € 15 млн, как ранее сообщил агент футболиста, а € 12 млн. Хотя в конечном итоге с учётом бонусов сумма возможного трансфера может вырасти до € 15,5 млн.
Арминду перешёл в «РБ Лейпциг» летом 2017 года из «Галатасарая», сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне он принял участие в 14 матчах немецкого национального чемпионата (6 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с немецким клубом действует до лета 2022 года.
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