Источник: «Челси» скоро объявит о назначении Чеха на пост технического директора
Бывший голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех вернётся в «Челси». О назначении 37-летнего чешского экс-футболиста на пост технического директора клуба будет объявлено в ближайшее время, сообщает Sky Sports.
Чех провёл в «Челси» большую часть профессиональной карьеры. За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих он завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов.
Ранее пост технического директора «Челси» занимал Майкл Эменало, который в ноябре 2017 года ушёл из лондонского клуба в «Монако».
Одной из первых задач Чеха в «Челси» станет консультирование руководства относительно назначения нового главного тренера команды.
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