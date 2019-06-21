Игроку «Депортиво» разбили лицо. Его обидчик расплакался

На 40-й минуте первого стыкового матча за право играть в Примере между «Депортиво» и «Мальоркой» случился страшный эпизод.

В борьбе за мяч полузащитник гостей Марк Педраса врезался бутсой в лицо хавбеку хозяев Алексу Бергантиньосу. После столкновения первый, увидев окровавленное лицо соперника, сразу же начал сигнализировать о необходимости оказания помощи. Однако арбитр остановил игру не сразу.

Фото доступно в «твиттере» El Chiringuito.

За совершённый фол Педраса был удалён. Поле футболист покидал, расплакавшись.

Бергантиньоса сразу же доставили в одну из клиник Ла-Коруньи. Позже «Депортиво» сделал заявление, что здоровью игрока ничего не угрожает, однако не исключено, что ему может понадобиться операция на повреждённых участках лица.

Сам матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.