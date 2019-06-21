Ерохин: чемпионство — это было круто, память на всю жизнь
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о впечатлениях от завоевания чемпионского титула Российской Премьер-Лиги в сезоне-2018/19.
«Конечно, об этом интереснее рассказывать по горячим следам. Сейчас к нам уже пришло осознание достигнутого успеха. Теперь мы уже на сборах, готовимся к новому сезону под серьёзными нагрузками, в общем, заняты другими мыслями. Чемпионство — это было круто, ведь это мои первые золотые медали в России, память на всю жизнь», — приводит слова Ерохина пресс-служба «Зенита».
В минувшей кампании Александр помог «Зениту» в 16 матчах российского первенства, 13 из которых он начал в стартовом составе. 29-летний хавбек записал в актив 6 голов и 3 результативные передачи.
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