Салихамиджич: «Бавария» желает Хуммельсу всего самого хорошего в «Боруссии» Д

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал переход защитника Матса Хуммельса в дортмундскую «Боруссию».
«Я хотел бы от лица «Баварии» сказать Хуммельсу большое спасибо. Вместе с ним мы за эти три года каждый раз побеждали в чемпионате, а в минувшем сезоне также завоевали кубок Германии. Он внёс в эти успехи большой вклад. Мы желаем Матсу и его семье всего самого хорошего», — приводит слова Салихамиджича пресс-служба мюнхенского клуба.
Ранее сообщалось, что трансфер Хуммельса обойдётся «шмелям» в € 20 млн плюс бонусы.
Матс является воспитанником «Баварии». За основную команду мюнхенцев он начал выступать в 2007 году. В середине сезона-2007/08 Матс перешёл в дортмундскую «Боруссию», цвета которой защищал до лета 2016 года, после чего вернулся в «Баварию».
- 21 июня 2019
-
01:45
-
01:26
-
01:13
-
01:04
-
00:47
-
00:37
-
00:29
-
00:15
-
00:10
- 20 июня 2019
-
23:50
-
23:32
-
23:02
-
22:55
-
22:46
-
22:35
-
22:23
-
22:11
-
22:02
-
22:00
-
21:39
-
21:36
-
21:15
-
20:55
-
20:42
-
20:31
-
20:21Боккетти может перейти в «Ростов» Эксклюзив
-
20:06
-
19:55
-
19:46
-
19:42
-
19:33
-
19:24
-
19:16
-
19:00
-
18:52