Салихамиджич: «Бавария» желает Хуммельсу всего самого хорошего в «Боруссии» Д

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал переход защитника Матса Хуммельса в дортмундскую «Боруссию».

«Я хотел бы от лица «Баварии» сказать Хуммельсу большое спасибо. Вместе с ним мы за эти три года каждый раз побеждали в чемпионате, а в минувшем сезоне также завоевали кубок Германии. Он внёс в эти успехи большой вклад. Мы желаем Матсу и его семье всего самого хорошего», — приводит слова Салихамиджича пресс-служба мюнхенского клуба.

Ранее сообщалось, что трансфер Хуммельса обойдётся «шмелям» в € 20 млн плюс бонусы.

Матс является воспитанником «Баварии». За основную команду мюнхенцев он начал выступать в 2007 году. В середине сезона-2007/08 Матс перешёл в дортмундскую «Боруссию», цвета которой защищал до лета 2016 года, после чего вернулся в «Баварию».