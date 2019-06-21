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Широков: высока вероятность, что УЕФА доверит Санкт-Петербургу провести финал ЛЧ

Широков: высока вероятность, что УЕФА доверит Санкт-Петербургу провести финал ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший футболист сборной России Роман Широков оценил шансы Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году.

«Считаю, что у Санкт-Петербурга отличные шансы. Учитывая то, как здорово мы умеем организовывать спортивные мероприятия, думаю, высока вероятность, что УЕФА доверит провести решающий матч России. У Питера единственный конкурент — немецкая «Альянц Арена», но там уже проходил финал Лиги чемпионов в 2012 году. Помимо этого, Мюнхен будет задействован в проведении чемпионатов Европы 2020 и 2024 годов. Так что позитивно оцениваю наши шансы», — приводят слова Широкова «Известия».

Напомним, что финал Лиги чемпионов в 2020 году пройдёт в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Кемаля Ататюрка. Решающий матч Лиги Европы пройдёт в Гданьске на арене, которая принимала встречи чемпионата Европы — 2012. Встреча за Суперкубок УЕФА в 2020 году будет проходить в Порту на стадионе «Драгау».

Финал Лиги чемпионов в России. Заявку уже подали
На всякий случай продумайте поездку в Санкт-Петербург в 2021.
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