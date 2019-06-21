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Япония сыграла вничью с Уругваем на Кубке Америки и может выйти из группы

Япония сыграла вничью с Уругваем на Кубке Америки и может выйти из группы
Футбол / Южная Америка 0

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки — 2019 в группе С национальная команда Японии сыграла вничью со сборной Уругвая со счётом 2:2. Встреча состоялась в Порту-Алегри на стадионе « Арена ду Гремио». Обслуживал матч колумбийский арбитр Уилмар Наварро.

Счёт был открыт японцами на 25-й минуте. Автором гола стал полузащитник Кодзи Миёси, которому ассистировал хавбек Гаку Сибасаки. Спустя семь минут забил лидер уругвайцев Луис Суарес, реализовав 11-метровый удар. На 59-й минуте игрок Японии Кодзи Миёси оформил дубль. Окончательный счёт 2:2 установил защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес с передачи Николаса Лодейро.

Сыграв вничью с Уругваем, сборная Японии набрала только одно очко после двух матчей, однако имеет шансы выйти из группы С в случае удачного исхода матча Эквадора и Чили, который состоится завтра 22 июня. У сборной Уругвая — 4 очка. В последнем туре группового этапа Япония сыграет с Эквадором, а Уругваю предстоит встреча с Чили. Оба матча начнутся 25 июня в 02:00 мск.

Кубок Америки
21 июня 2019, пятница. 02:00 МСК
Уругвай
2 : 2
Япония
0:1 – Миёси – 25, 1:1 – Суарес – 32 (пен), 1:2 – Миёси – 59, 2:2 – Хименес – 66
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