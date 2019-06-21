Широков — об изменении лимита и расширении РПЛ: пока это всё вилами по воде

Экс-полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Роман Широков высказался по поводу возможного расширения высшего дивизиона российского чемпионата до 18 18 команд, а также выразил сомнения относительно возможного изменения лимита на легионеров — восемь иностранцев и 17 россиян в заявке на сезон.
«Пока это все вилами по воде. Никаких изменений еще нет. На данный момент никто не знает, будут ли они вообще. Соответственно, и говорить о том, кому конкретно может помочь новый лимит, преждевременно. Что касается возможного расширения РПЛ с 16 команд до 18, то на данный момент я вообще не понимаю экономику проекта чемпионата с 18 командами. Как только её представят, возможно, что-то станет понятно. Пока же не о чем говорить», — сказал Широков в интервью «Известиям».
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