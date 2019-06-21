Кубок КОНКАКАФ: Никарагуа проиграла Гаити, Коста-Рика победила Бермуды

На стадионе «Тойота» во Фриско (США) состоялись два матча группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ.
В первой игре сборная Никарагуа встречалась с национальной командой Гаити и проиграла со счётом 0:2. Матч обслуживал судья Марио Эскобар из Гватемалы. Первый мяч на 22-й минуте встречи забил полузащитник Гаити Стивен Саба с передачи нападающего Даккенса Назона. На 33-й минуте автоголом отметился защитник Никарагуа Мануэль Росас Арреола.
Во втором матче сборная Коста-Рики встречалась с национальной командой Бермудских островов. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу костариканцев. У победителей мячи забили Майрон Джордж и Элиас Агилар с передачи Брайана Овьедо. У проигравших голом отметился форвард Наки Уэллс, реализовавший пенальти на 59-й минуте.
Набрав по 6 очков, Гаити и Коста-Рика досрочно вышли в следующий этап турнира.
- 21 июня 2019
-
07:22
-
06:57
-
06:25
-
05:47
-
05:24
-
01:45
-
01:26
-
01:13
-
01:04
-
00:47
-
00:37
-
00:29
-
00:15
-
00:10
- 20 июня 2019
-
23:50
-
23:32
-
23:02
-
22:55
-
22:46
-
22:35
-
22:23
-
22:11
-
22:02
-
22:00
-
21:39
-
21:36
-
21:15
-
20:55
-
20:42
-
20:31
-
20:21Боккетти может перейти в «Ростов» Эксклюзив
-
20:06
-
19:55
-
19:46
-
19:42