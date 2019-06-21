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Кубок КОНКАКАФ: Никарагуа проиграла Гаити, Коста-Рика победила Бермуды

Кубок КОНКАКАФ: Никарагуа проиграла Гаити, Коста-Рика победила Бермуды
Футбол / Прочие турниры 0

На стадионе «Тойота» во Фриско (США) состоялись два матча группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ.

В первой игре сборная Никарагуа встречалась с национальной командой Гаити и проиграла со счётом 0:2. Матч обслуживал судья Марио Эскобар из Гватемалы. Первый мяч на 22-й минуте встречи забил полузащитник Гаити Стивен Саба с передачи нападающего Даккенса Назона. На 33-й минуте автоголом отметился защитник Никарагуа Мануэль Росас Арреола.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа B. 2-й тур
21 июня 2019, пятница. 02:00 МСК
Никарагуа
0 : 2
Гаити
0:1 – Саба – 22, 0:2 – Rosas Arreola – 33 (автогол)

Во втором матче сборная Коста-Рики встречалась с национальной командой Бермудских островов. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу костариканцев. У победителей мячи забили Майрон Джордж и Элиас Агилар с передачи Брайана Овьедо. У проигравших голом отметился форвард Наки Уэллс, реализовавший пенальти на 59-й минуте.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа B. 2-й тур
21 июня 2019, пятница. 04:30 МСК
Коста-Рика
2 : 1
Бермудские острова
1:0 – Джордж – 30, 2:0 – Агилар – 54, 2:1 – Уэллс – 59 (пен)

Набрав по 6 очков, Гаити и Коста-Рика досрочно вышли в следующий этап турнира.

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