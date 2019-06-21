Парлор считает, что Погба ведёт себя неуважительно в отношении «МЮ»
Бывший полузащитник «Арсенала» Рэй Парлор высказал мнение, что Поль Погба ведет себя неуважительно по отношению к «Манчестер Юнайтед», когда француз говорит о своём желании сменить команду.
«Слухи всегда есть. В „Арсенале“ было много футболистов, которые сталкивались с подобным, но никто и никогда не говорил публично, что хочет покинуть клуб. Например, Патрик Виейра сталкивался с этим каждый сезон. Мы даже привыкли шутить по этому поводу. В первый день предсезонной подготовки подходили и говорили: „Патрик, ты ещё тут? Мы думали, ты уходишь летом“. Он смеялся, не было проблем. В такой ситуации можно держаться достойно. Ты должен уважать „Манчестер Юнайтед“. Ничто не может быть важнее „Манчестер Юнайтед“, — цитирует Парлора talkSPORT.
Погба получит бонус почти £ 4 млн за преданность «Манчестер Юнайтед»
- 21 июня 2019
-
09:24
-
09:22
-
09:05
-
08:51
-
08:21
-
07:22
-
06:57
-
06:25
-
05:47
-
05:24
-
01:45
-
01:26
-
01:13
-
01:04
-
00:47
-
00:37
-
00:29
-
00:15
-
00:10
- 20 июня 2019
-
23:50
-
23:32
-
23:02
-
22:55
-
22:46
-
22:35
-
22:23
-
22:11
-
22:02
-
22:00
-
21:39
-
21:36
-
21:15
-
20:55
-
20:42
-
20:31
Партнерский контент