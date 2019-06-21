Парлор считает, что Погба ведёт себя неуважительно в отношении «МЮ»

Бывший полузащитник «Арсенала» Рэй Парлор высказал мнение, что Поль Погба ведет себя неуважительно по отношению к «Манчестер Юнайтед», когда француз говорит о своём желании сменить команду.



«Слухи всегда есть. В „Арсенале“ было много футболистов, которые сталкивались с подобным, но никто и никогда не говорил публично, что хочет покинуть клуб. Например, Патрик Виейра сталкивался с этим каждый сезон. Мы даже привыкли шутить по этому поводу. В первый день предсезонной подготовки подходили и говорили: „Патрик, ты ещё тут? Мы думали, ты уходишь летом“. Он смеялся, не было проблем. В такой ситуации можно держаться достойно. Ты должен уважать „Манчестер Юнайтед“. Ничто не может быть важнее „Манчестер Юнайтед“, — цитирует Парлора talkSPORT.

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