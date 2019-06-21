Бензема сделал фото с Неймаром, «Реал» интересуется игроком

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема опубликовал в профиле социальной сети «Инстаграм» фотографию с форвардом «Пари Сен-Жермен» Неймаром.
Ранее со ссылкой на испанские СМИ сообщалось, что «Королевский клуб» намерен заплатить за Неймара € 130 млн и отдать одного из своих игроков — колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса или валлийского нападающего Гарета Бэйла.
Также появлялась информация, что Неймар может вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Франции, в которых забил 15 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с «ПСЖ» действует до лета 2022 года.
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