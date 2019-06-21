Суарес: Уругвай был лучше Японии, мы исправим ошибки

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес подвёл итоги ничейного матча (2:2) второго тура группового этапа Кубка Америки с Японией.



«Мы должны исправить свои ошибки и сосредоточить внимание на позитивных моментах. Наша команда создала больше голевых моментов, поэтому результат разочаровывает. В целом мы провели неплохую игру. Но на таком турнире две ошибки приводят к двум пропущенным голам. Мы должны быть более осторожными. Мы знали, что игра Японии с Чили (0:4) не отражала истинный уровень японской команды. Они быстры, очень мастеровиты, доставляли нам проблемы и не давали играть так, как мы того хотели», — цитирует Суареса Goal.



Сыграв вничью с Японией, сборная Уругвая набрала 4 очка и возглавила группу С после двух матчей, однако японцы тоже имеют шансы выйти из группы в случае удачного исхода матча Эквадора и Чили, который состоится завтра, 22 июня. В последнем туре группового этапа Япония сыграет с Эквадором, а Уругваю предстоит встреча с Чили. Оба матча начнутся 25 июня в 2:00 мск.

Япония сыграла вничью с Уругваем на Кубке Америки и может выйти из группы