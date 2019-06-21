Арнаутович хочет вернуться в «Интер»

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Марко Арнаутович выразил желание вернуться в «Интер», за который он выступал с 2009 по 2010 год. Как сообщает Sky Sports, австрийский футболист через своих представителей дал понять, что хочет вновь выступать в Серии А.

При этом главный тренер «Интера» Антонио Конте приоритетным вариантом для усиления атаки считает Эдина Джеко, ныне выступающего за «Рому». Однако если с римской командой не удастся договориться, то нерадзурри готовы обратиться к варианту с Арнаутовичем, которого «Вест Хэм» готов продать за € 25 млн.

Арнаутович выступает за «Вест Хэм» с лета 2017 года. В январе 2019 года сообщалось, что в покупке австрийца заинтересованы китайские клубы «Шанхай СИПГ» и «Гуанчжоу Эвергранд», однако они отказались заплатить за трансфер £ 50 млн (около € 56,7 млн), которые потребовало руководство «Вест Хэма».