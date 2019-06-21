Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно, утверждает Le10sport.com.
По словам издания, 27-летний футболист готов покинуть каталонский клуб, а руководство в свою очередь не выступает против ухода бразильца. Интерес к хавбеку проявляют представители английской Премьер-лиги, среди которых «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», за который он выступал ранее. Проблемой может стать оклад Коутиньо, который значительно вырос после его перехода в «Барселону» и в настоящий момент составляет € 12 млн за сезон.
Коутиньо защищал цвета «Ливерпуля» с 2013 по 2018 год, после чего перешёл в «Барселону» за € 120 млн. При этом по условиям сделки сумма может вырасти до € 140 млн за счёт бонусов.
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