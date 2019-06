Кубок африканских наций — 2019: состав групп, расписание матчей

Сегодня, 21 июня, в Египте стартует розыгрыш Кубка африканских наций 2019 года.



На турнире команды распределены по группам. Их состав:



Группа A: ДР Конго, Египет, Уганда, Зимбабве.

Группа B: Бурунди, Гвинея, Мадагаскар, Нигерия.

Группа C: Алжир, Кения, Сенегал, Танзания.

Группа D: Кот-д’Ивуар, Марокко, Намибия, ЮАР.

Группа E: Ангола, Мали, Мавритания, Тунис.

Группа F: Бенин, Камерун, Гана, Гвинея-Биссау.



Расписание матчей:



21 июня.

Группа A: Египет – Зимбабве



22 июня.

Группа A: ДР Конго – Уганда

Группа B: Нигерия – Бурунди

Группа B: Гвинея – Мадагаскар



23 июня.

Группа D: Марокко – Намибия

Группа C: Сенегал – Танзания

Группа C: Алжир – Кения



24 июня.

Группа D: Кот-д’Ивуар – ЮАР

Группа E: Тунис – Ангола

Группа E: Мали – Мавритания



25 июня.

Группа F: Камерун – Гвинея-Биссау

Группа F: Гана – Бенин



26 июня.

Группа B: Нигерия – Гвинея

Группа A: Уганда – Зимбабве

Группа A: Египет – ДР Конго



27 июня.

Группа B: Мадагаскар – Бурунди

Группа C: Сенегал – Алжир

Группа C: Кения – Танзания



28 июня.

Группа E: Тунис – Мали

Группа D: Марокко – Кот-д’Ивуар

Группа D: ЮАР – Намибия



29 июня.

Группа E: Мавритания – Ангола

Группа F: Камерун – Гана

Группа F: Бенин – Гвинея-Биссау



30 июня.

Группа B: Мадагаскар – Нигерия

Группа B: Бурунди – Гвинея

Группа A: Уганда – Египет

Группа A: Зимбабве – ДР Конго



1 июля.

Группа D: ЮАР – Марокко

Группа D: Намибия – Кот-д’Ивуар

Группа C: Кения – Сенегал

Группа C: Танзания – Алжир



2 июля.

Группа F: Бенин – Камерун

Группа F: Гвинея-Биссау – Гана

Группа E: Мавритания – Тунис

Группа E: Ангола – Мали.

