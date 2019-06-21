«Аталанта» заинтересована в услугах Буффона
Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может перейти в «Аталанту», сообщает Sky Sport Italia. Ранее стало известно, что голкипер не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и может вернуться в Италию.
Была информация, что 41-летний футболист получил предложение от «Брешии», которая по итогам минувшего сезона вернулась в Серию А. Также агент итальянца сообщил, что Буффон имеет варианты продолжения карьеры в «Лацио» или «Дженоа». Кроме того, сообщалось, что приоритетным вариантом для вратаря является возвращение в «Парму», воспитанником которой он является.
В минувшем сезоне на клубном уровне голкипер сыграл 25 матчей и пропустил столько же мячей. Парижане решили не продлевать контракт с ветераном, который был рассчитан до нынешнего лета.
Буффон намерен продолжить карьеру в Италии
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