Бердыеву предложили создать детско-юношескую академию футбола в Татарстане
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провёл встречу с бывшим главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым. Как сообщает пресс-служба правительства Татарстана, президент Татарстана предложил специалисту организовать систему ступенчатой подготовки футболистов с младшего возраста и организовать детско-юношескую академию футбола Татарстана с филиалами в главных городах республики.
В ближайшее время Министерству спорта Татарстана совместно с Бердыевым предстоит проработать организационно-правовую форму и базу новой академии.
Минниханов заявил, что республика построит для юных футболистов пять лёгких тренировочных манежей в четырёх городах Татарстана: два в Казани и по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.
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