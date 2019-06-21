Бердыеву предложили создать детско-юношескую академию футбола в Татарстане

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провёл встречу с бывшим главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым. Как сообщает пресс-служба правительства Татарстана, президент Татарстана предложил специалисту организовать систему ступенчатой подготовки футболистов с младшего возраста и организовать детско-юношескую академию футбола Татарстана с филиалами в главных городах республики.

В ближайшее время Министерству спорта Татарстана совместно с Бердыевым предстоит проработать организационно-правовую форму и базу новой академии.



Минниханов заявил, что республика построит для юных футболистов пять лёгких тренировочных манежей в четырёх городах Татарстана: два в Казани и по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.