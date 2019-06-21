Четыре гола и невероятный удар Кавани — в обзоре матча Уругвай — Япония

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки — 2019 в группе С сборная Японии сыграла вничью с Уругваем со счётом 2:2. Встреча состоялась в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио».
Счёт открыли японцы на 25-й минуте. Автором гола стал полузащитник Кодзи Миёси. Спустя семь минут равновесие восстановил нападающий уругвайцев Луис Суарес, реализовавший пенальти. На 59-й минуте игрок Японии Кодзи Миёси оформил дубль. Окончательный счёт 2:2 установил защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес.
Япония набрала только 1 очко после двух матчей, однако имеет шансы выйти из группы С в случае удачного исхода матча Эквадора и Чили, который состоится завтра, 22 июня. У сборной Уругвая — 4 очка. В последнем туре группового этапа Япония сыграет с Эквадором, а Уругваю предстоит встреча с Чили.
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