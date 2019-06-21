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Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» стал покупать дорогих игроков

Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» стал покупать дорогих игроков
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, неоднократно негативно отзывавшийся о больших тратах на трансферном рынке, рассказал, почему его клуб стал покупать дорогих футболистов. Ранее красные приобрели Вирджила ван Дейка, Алисона, Наби Кейта и Фабиньо, потратив на них в прошлом году более € 260 млн.

«Когда я был в Германии, у „Баварии“ была огромная куча денег, около 100 миллионов фунтов. Сегодня этого хватит только на одного центрального защитника. Этой кучи денег уже мало, чтобы купить одного игрока, и это даже не покроет его оклад. Рынок стал другим, хотя я не отказываюсь от своих слов.

Я думаю так: «Если когда-нибудь в футболе всё будет зависеть лишь от денег, а не от футбола, уйду». И я до сих пор так считаю Но если бы мы не тратили столько же денег, сколько другие, то не могли бы с ними соперничать", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

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