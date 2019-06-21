«Динамо» объявило цены на абонементы на новый сезон

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о запуске продаж абонементов на сезон-2019/20.
Обладатели сезонного билета смогут посетить 15 домашних матчей Российской Премьер-Лиги, а также все домашние встречи Кубка России, кроме финала.
Цена на самый дешёвый абонемент на трибуну за воротами составляет 4 200 рублей. При этом владельцам сезонного билета на минувшую кампанию будет предоставлена скидка, и для них цена составит 3 800 рублей. Самый дорогой абонемент будет стоить от 48 900 до 54 300 рублей.
«Динамо» в минувшем сезоне заняло 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах бело-голубые набрали 33 очка и по итогу розыгрыша финишировали в пяти очках от зоны стыковых матчей. Отрыв столичной команды от зоны вылета составил 12 очков.
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